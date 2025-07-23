Свириденко озвучила план реалізації мораторію на перевірки бізнесу та ще низку рішень

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд ухвалив низку рішень, спрямованих на захист українського бізнесу та збільшення виробництва власного озброєння.

Як повідомляє РБК-Україна , про це вона сказала під час відеозвернення у Telegram.

"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно. Сьогодні затвердили план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу", - зазначила Свириденко.

Згідно з ухваленим планом, з 24 липня податкова та митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ступенем ризику. Виняток становитимуть високоризикові галузі, зокрема обіг підакцизних товарів, де контроль залишиться необхідним.

Цифровий контроль

Протягом місяця Державна регуляторна служба разом із міністерствами мають подати пропозиції щодо дерегуляції та скорочення надлишкових дозвільних документів. До 21 жовтня силові структури мають узгодити між собою механізм виявлення активів, що перебувають під санкціями, і забезпечити їхнє повернення в державний бюджет - на потреби оборони та відновлення.

"У планах - запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень", - додала прем’єрка.

Також уряд готує зміни до Кримінального процесуального кодексу. За словами Свириденко, нові провадження проти бізнесу зможуть відкривати лише Генеральний прокурор або керівники обласного рівня.

"Наш пріоритет - справедливість, а не толерувати вибірковість", - підкреслила вона.

Оборонна промисловість

Окрему увагу уряд приділив питанням оборонної промисловості. Спільно з командою Мінцифри було затверджено запуск нового грантового конкурсу в межах ініціативи Brave1. Йдеться про масштабування виробництва вибухових речовин в Україні.

"Все - від обладнання до хімічних компонентів - має виготовлятися в Україні. Системно і в потрібних обсягах", - наголосила Свириденко.

Вона зауважила, що держава змінила підхід до взаємодії з бізнесом і підтримує саме ті компанії, які реально впливають на перебіг війни. Через Brave1 уже профінансовано понад 560 проєктів у сфері defense tech на суму понад 2,2 мільярда гривень.

За словами прем’єр-міністерки, конкурс передбачає технічну експертизу з боку силових структур, контрольні випробування та прозору конкурсну процедуру. Усі деталі, зокрема фінансові показники, незабаром оприлюднить команда Мінцифри.