ua en ru
Чт, 24 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свириденко озвучила план реализации моратория на проверки бизнеса и еще ряд решений

Среда 23 июля 2025 23:27
UA EN RU
Свириденко озвучила план реализации моратория на проверки бизнеса и еще ряд решений Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство приняло ряд решений, направленных на защиту украинского бизнеса и увеличение производства собственного вооружения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она сказала во время видеообращения в Telegram.

"Государство не будет мешать тем, кто работает честно. Сегодня утвердили план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса", - отметила Свириденко.

Согласно принятому плану, с 24 июля налоговая и таможня ограничат проверки для предприятий с низкой степенью риска. Исключение составят высокорисковые отрасли, в частности оборот подакцизных товаров, где контроль останется необходимым.

Цифровой контроль

В течение месяца Государственная регуляторная служба вместе с министерствами должны подать предложения по дерегуляции и сокращению избыточных разрешительных документов. До 21 октября силовые структуры должны согласовать между собой механизм выявления активов, находящихся под санкциями, и обеспечить их возвращение в государственный бюджет - на нужды обороны и восстановления.

"В планах - запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений", - добавила премьер.

Также правительство готовит изменения в Уголовный процессуальный кодекс. По словам Свириденко, новые производства против бизнеса смогут открывать только Генеральный прокурор или руководители областного уровня.

"Наш приоритет - справедливость, а не терпеть избирательность", - подчеркнула она.

Оборонная промышленность

Отдельное внимание правительство уделило вопросам оборонной промышленности. Совместно с командой Минцифры был утвержден запуск нового грантового конкурса в рамках инициативы Brave1. Речь идет о масштабировании производства взрывчатых веществ в Украине.

"Все - от оборудования до химических компонентов - должно изготавливаться в Украине. Системно и в нужных объемах", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что государство изменило подход к взаимодействию с бизнесом и поддерживает именно те компании, которые реально влияют на ход войны. Через Brave1 уже профинансировано более 560 проектов в сфере defense tech на сумму более 2,2 миллиарда гривен.

По словам премьер-министра, конкурс предусматривает техническую экспертизу со стороны силовых структур, контрольные испытания и прозрачную конкурсную процедуру. Все детали, в частности финансовые показатели, вскоре обнародует команда Минцифры.

Мораторий на проверки бизнеса

Ранее мы писали, что премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство и СНБО готовятся ввести мораторий на проверки бизнеса на год. Она пояснила, что это позволит продолжить детенизацию экономики, обеспечить равные условия, которые выгодны белому бизнесу.

Вчера же Зеленский заявил, что в Украине ввели мораторий на проверки бизнеса.

Позже Свириденко объяснила, что контроль будет осуществляться только точечно - там, где действительно существуют высокие риски. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого удалось вернуть домой
Украина и Россия провели новый обмен пленными: кого удалось вернуть домой
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки