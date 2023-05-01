Свинина за місяць подорожчала на 20%. Що буде з цінами далі

За даними прес-служби, якщо у першому кварталі середня ціна свиней забійних кондицій становила 67,76 грн/кг, то вже у квітні досягла 79,95 грн/кг, а в останній тиждень - 83,06 грн/кг.

"Після цінового затишшя у першому кварталі з початком весни ми спостерігали активність заготівельників, які збільшували закупівлі свинини, у тому числі в очікуванні підвищеного попиту в передпасхальний період. Водночас пропозиція якісної кондиційної свинини у військовий період була і залишається стриманою. Результатом стало підвищення закупівельних цін", - заявив голова Ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

За його словами, "зараз зберігається рівень пропозиції, який нижчий від попиту на свинину. При цьому вітчизняні виробники свинини не можуть повністю задовольнити попит, оскільки під час передпасхальної активності заготівельників максимально розпродавали свинину в живій вазі, а деякі продавали свиней навіть раніше від планових термінів, то є з меншою вагою".

На думку Касьянова, у найближчій перспективі ціни на свинину у живій вазі будуть у коридорі 75-85 грн/кг.

За даними асоціації "Свиноводи України" (АСУ) середня ціна закупівлі свиней забійних кондицій у січні-березні 2023 року склала 67,76 грн/кг, що на 0,6% нижче, ніж у четвертому кварталі 2022-го.