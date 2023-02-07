Свінгмен "Г'юстона" оформив слемданк на плечах суперника: момент дня в НБА

22-річний американець підкорив серця оглядачів моментом на старті поєдинку проти "Сакраменто Кінгз". Він отримав передачу партнера на вході до "фарби" та уник контакту з Марреєм. А далі, попри опір Сабоніса, лівою рукою вгатив м'яч згори.

Видовищних старань Мартіна-молодшого забракло для домашньої перемоги. "Кінгз" фактично зім'яли "Рокетс" в основний час (140:120). Як наслідок, команди не змінили турнірне становище – "Сакраменто" йде третім на Заході, а "Г'юстон" залишився аутсайдером конференції.

Сам Мартін-Молодший провів на паркеті 32 хвилини. За цей час він встиг набрати 18 очок, зробив 8 підбирань і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Кінгз" Кіган Маррей (30 пунктів).

Хто такий Кеньйон Мартін-молодший

Уродженець Каліфорнії. Син першого номера драфту-2000 Кеньйона Мартіна, який захищав кольори "Нью-Джерсі", "Денвера", "Кліпперс", "Нікс" і "Мілуокі".

Навчався в Академії IMG. На драфті НБА-2020 був обраний "Сакраменто" в другому раунді. "Кінгз" відразу обміняли свінгмена в "Г'юстон". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2020/21.

Досвід здобув у фарм-клубі "Рокетс" – "Ріо-Гранде Веллей Вайперс". Увійшов до команди новачків G-Ліги (2021). Рекорд за очками в НБА – 27 пунктів проти "Юти Джаз" (травень 2021-го) та 15 підбирань проти "Атланти Гокс" (листопад 2022-го).