"Свідчить про величезні втрати". Росіяни встановили рекорд, шукаючи зниклих родичів

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про рекордну кількість запитів, яка надійшла до проекту "Хочу найти". Йдеться про пошук інформації щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Координаційного штабу у Facebook.

Про який рекорд у "Хочу найти" йдеться

"Хочу найти" - окремий проект Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який запустили у січні 2024 року задля сприяння проведенню обмінів військовополоненими.

Впродовж січня поточного року до проекту надійшла рекордна кількість запитів - 8 548 заявок на пошук інформації про зниклих безвісти військовослужбовців армії РФ від їхніх родин.

"Така кількість заявок на місяць є рекордною: це на 22% більше порівняно з минулим місяцем", - наголосили у Координаційному штабі.

Уточнюється, що за весь час роботи до проекту надійшло вже понад 60 тисяч запитів щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора.

"Та ця цифра не включає загиблих і є в 2-3 рази меншою за загальну кількість зниклих безвісти росіян, адже ще не всі родичі звернулися до українського проекту", - додали у прес-службі.

Зазначається водночас, що "кількість звернень від росіян стабільно зростає".

"Із 60 тисяч отриманих заявок на пошук підтверджено перебування в полоні 1 790 військових країни-агресора, 408 з яких вже було обміняно на Захисників України", - повідомили у Координаційному штабі й нагадали, що наведені цифри "є меншими за реальну кількість військовополонених загарбників", адже базуються виключно на тих заявках, що надійшли до проекту.

"Постійне зростання кількості звернень до "Хочу найти" від росіян свідчить про величезні втрати ворога в Україні. Що не є дивним, адже все більше командирів підрозділів армії загарбника впроваджують практику "м'ясних" штурмів, відправки на передову калік, "обнулення" та залишення поранених на полі бою", - підсумували у Координаційному штабі.

Допис Координаційного штабу і підсумки роботи проекту "Хочу найти" (скриншот: facebook.com/koordshtab)