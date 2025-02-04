"Свидетельствует об огромных потерях". Россияне установили рекорд, разыскивая пропавших родственников

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о рекордном количестве запросов, поступивших в проект "Хочу найти". Речь идет о поиске информации насчет пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба в Facebook.

О каком рекорде в "Хочу найти" идет речь

"Хочу найти" - отдельный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который запустили в январе 2024 года для содействия проведению обменов военнопленными.

В течение января текущего года в проект поступило рекордное количество запросов - 8 548 заявок на поиск информации о пропавших без вести военнослужащих армии РФ от их семей.

"Такое количество заявок в месяц является рекордным: это на 22% больше по сравнению с прошлым месяцем", - отметили в Координационном штабе.

Уточняется, что за все время работы в проект поступило уже более 60 тысяч запросов о пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора.

"Но эта цифра не включает погибших и в 2-3 раза меньше общего количества пропавших без вести россиян, ведь еще не все родственники обратились к украинскому проекту", - добавили в пресс-службе.

Отмечается в то же время, что "количество обращений от россиян стабильно растет".

"Из 60 тысяч полученных заявок на поиск подтверждено пребывание в плену 1 790 военных страны-агрессора, 408 из которых уже были обменяны на Защитников Украины", - сообщили в Координационном штабе и напомнили, что приведенные цифры "меньше реального количества военнопленных захватчиков", ведь базируются исключительно на тех заявках, которые поступили в проект.

"Постоянный рост количества обращений в "Хочу найти" от россиян свидетельствует об огромных потерях врага в Украине. Что неудивительно, ведь все больше командиров подразделений армии захватчика внедряют практику "мясных" штурмов, отправки на передовую калек, "обнуления" и оставления раненых на поле боя", - подытожили в Координационном штабе.

Публикация Координационного штаба и итоги работы проекта "Хочу найти" (скриншот: facebook.com/koordshtab)