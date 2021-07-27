Свежий рейтинг партий: поддержка непарламентских политсил растет

Так, "Слуг народа" готовы поддержать 24,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По данным предыдущего опроса, проведенного в июне, их поддерживали 24,9% украинцев.

За партию "Европейская солидарность" - 14,3%, "Батькивщина" - 12,8%. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%, в июне было 12,8%.

Партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%, в прошлом месяце было 4,5%. "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%, в июне - 4,1%.

Рост также показала партия "Свобода" - 3,4%, по данным предыдущего опроса - 2,6%.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 23-25 ​​июля 2021.