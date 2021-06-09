UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Свежий рейтинг партий: лидируют "Слуга народа" и "Европейская солидарность"

Автор: РБК-Украина

Если бы выборы в Верховную раду проходили в следующее воскресенье, то больше всего голосов получили бы партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс".

Так, за партию "Слуга народа" готовы голосовать 21% тех, кто пойдет на выборы и определился. "Европейскую солидарность" поддерживают 18,2% украинцев.

Другие партии ОПЗЖ - 13,5%, "Батькивщина" - 12,9%, "Сила и честь" - 7%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, "Свобода" - 3,5%, Партия Шария - 3,4%, "Голос" - 3,2%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "За майбутнє" - 2,2%, "Наши" - 2,2%, "Пропозиция" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,7%.

В то же время по данным социологов, Владимир Зеленский и Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге.

Так, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за Зеленского готовы голосовать 28,1% тех, кто пойдет на выборы и определился. За Порошенко - 16,7%.

Другие кандидаты: Юлия Тимошенко - 12,2%, Игорь Смешко - 9,6%, Юрий Бойко - 9,2%, Владимир Гройсман - 4,4%, Евгений Мураев - 4,0%, Виктор Медведчук - 4,0%, Дмитрий Разумков - 2,4%, Олег Ляшко - 2,0%, Олег Тягнибок - 1,5%, Виталий Кличко - 1,1%, Кира Рудык - 0,3%.

Опрос проводился с 28 мая по 3 июня. Результаты репрезентативны на уровне всей страны. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки - 2,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в конце мая 2021 года, наибольшую поддержку получил Владимир Зеленский - 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины рейтингпартияСлуга народаЕвропейская солидарность