Свежий рейтинг партий: лидируют "Слуга народа" и "Европейская солидарность"

Так, за партию "Слуга народа" готовы голосовать 21% тех, кто пойдет на выборы и определился. "Европейскую солидарность" поддерживают 18,2% украинцев.

Другие партии ОПЗЖ - 13,5%, "Батькивщина" - 12,9%, "Сила и честь" - 7%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,5%, "Свобода" - 3,5%, Партия Шария - 3,4%, "Голос" - 3,2%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "За майбутнє" - 2,2%, "Наши" - 2,2%, "Пропозиция" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,7%.

В то же время по данным социологов, Владимир Зеленский и Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге.

Так, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за Зеленского готовы голосовать 28,1% тех, кто пойдет на выборы и определился. За Порошенко - 16,7%.

Другие кандидаты: Юлия Тимошенко - 12,2%, Игорь Смешко - 9,6%, Юрий Бойко - 9,2%, Владимир Гройсман - 4,4%, Евгений Мураев - 4,0%, Виктор Медведчук - 4,0%, Дмитрий Разумков - 2,4%, Олег Ляшко - 2,0%, Олег Тягнибок - 1,5%, Виталий Кличко - 1,1%, Кира Рудык - 0,3%.

Опрос проводился с 28 мая по 3 июня. Результаты репрезентативны на уровне всей страны. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки - 2,4%.