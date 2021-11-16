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Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 10:39
Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду Фото: рейтинг партії Зеленського впав нижче 20% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради відбулися в середині листопада 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 18,0% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з кінцем жовтня (20,4%) рейтинг партії знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

  • "Європейська солідарність" - 13,9% (наприкінці жовтня - 15,8%),
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7% (наприкінці жовтня - 12,0%),
  • "Батьківщина" - 10,1% (наприкінці жовтня-10,9%).

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду

Крім того, партію Дмитра Разумкова "Розумна політика" підтримують 7,9% респондентів (раніше вона не включалася в опитувальник).

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" - 5,5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,5%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,7%, партію Шарія - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України пройшли в середині листопада 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 23,1% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з кінцем жовтня (25,1%) рейтинг чинного президента дещо знизився.

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