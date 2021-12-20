Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосовали бы в декабре 2021 года

По данным опроса, 5%-ный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают парламентские партии:

"Европейская солидарность"- 13,5% (в начале декабря - 13,7%),

"Батькивщина" - 11,2% (в начале декабря - 11,4%),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5% (в начале декабря - 11,4%).

Также в парламент могут пройти партия "Сила и честь" - 7,3%, партия Дмитрия Разумкова "Умная политика" 6,2%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 6,0%, партия Евгения Мураева "Наши" - 5,6%.

За "Радикальную партию Олега Ляшко" планируют голосовать 4,2%, за УДАР Виталия Кличко - 3,8%, за "Партию Шария" - 3,4%, за ВО "Свобода" - 3,0%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 14-16 декабря 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.