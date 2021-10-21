Свежий рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах в Раду

"Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности", - говорится в сообщении КМИС.

Далее идут "Сила и честь" (8,6%), "Наши" (5,7%), "Радикальная партия Ляшко" (5,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,6%), "Свобода" (4,4%). У других партий - более низкая поддержка.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.