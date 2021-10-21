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Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах до Ради

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 10:11
Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах до Ради Фото: рейтинг чотирьох парламентських партій майже зрівнявся (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У середині жовтня 2021 року найвищу підтримку мають чотири партії: "Європейська солідарність" (15,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (15,5%), "Батьківщина" (13,6%) та "ОПЗЖ" (13%). Місяць тому рейтинг президентської партії був значно вищим (20%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

"Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки", - йдеться в повідомленні КМІС.

Далі йдуть "Сила і честь" (8,6%), "Наші" (5,7%), "Радикальна партія Ляшка" (5,6%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,6%), "Свобода" (4,4%). У інших партій - нижча підтримка.

Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах до Ради

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, за даними КМІС, у середині вересня, найбільшу підтримку мали партії "Слуга народу", яку підтримали 20% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Європейська солідарність", яку підтримували 17,4% серед тих, хто визначився з вибором.

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