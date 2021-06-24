Свежий рейтинг партий: кого поддерживают украинцы

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 19,1% (в апреле - 18,3%), за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,0% (в апреле - 15,0%), "Батькивщина" - 10,5% (в апреле - 10,8%), партию "Сила и честь" - 6,0% (в апреле - 6,4%).

Кроме того, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" планируют голосовать 3,7%, партию "Гражданская позиция" - 3,0%, парию "Свобода" - 2,7%, Радикальную партию Олега Ляшко - соответственно 2,5%, %, партию "УДАР Виталия Кличко" - 1,8%, "Оппозиционный блок" - 1,2%, партию "Голос" - 1,1%, "Партию Шария" - 0,8%, партию "За майбутне" - 0,4%, партию "Наш край" - 0,2%, партию "ПроПозиция" - 0,1%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 11 по 16 июня 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.