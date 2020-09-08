Свежий рейтинг партий: за кого планируют голосовать в Киеве

Если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в начале сентября 2020 года, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "УДАР Виталия Кличко". За нее готовы проголосовать 28,6% среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, партию "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, партию "Перемога Пальчевського" - 6,9%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 6,8%, партию "Голос"- 6,5%, партию "Батькивщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября 2020 года среди 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

Напомним, что по данным Центра Разумкова, в начале июля за партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" планировали голосовать примерно по 20% киевлян.