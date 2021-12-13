Свежий президентский рейтинг: кого на выборах поддержат украинцы

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сохраняется лидерство в рейтингах, если бы президентские выборы прошли в декабре 2021 года. Его готовы поддержать 27,1% избирателей среди тех, кто определился с выбором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС).
По итогам телефонного опроса, проведенного в течение 3-11 декабря, президентский рейтинг выглядит следующим образом:
Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.
Фото: президентский рейтинг
Как отмечают в КМИС, по сравнению с декабрем 2020 рейтинг таких топ-кандидатов, как Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Смешко статистически значимо не изменился. В то же время наиболее существенная динамика наблюдается в случае Бойко - его рейтинг среди определившихся снизился с 13,7% в декабре 2020 года до 6,6% в декабре 2021 года.
Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", наибольшие шансы на президентство тоже остаются у Владимира Зеленского.