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Свежий президентский рейтинг: кого на выборах поддержат украинцы

Автор: Александр Мороз

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сохраняется лидерство в рейтингах, если бы президентские выборы прошли в декабре 2021 года. Его готовы поддержать 27,1% избирателей среди тех, кто определился с выбором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС).

По итогам телефонного опроса, проведенного в течение 3-11 декабря, президентский рейтинг выглядит следующим образом:

  • Владимир Зеленский - 20,2% (27,1% среди тех, кто определился с выбором)
  • Петр Порошенко - 14,7% (19,7%)
  • Юлия Тимошенко - 8,4% (11,3%)
  • Игорь Смешко - 5,8% (7,7%)
  • Юрий Бойко - 4,9% и (6,6%)
  • Евгений Мураев - 4,8% и (6,5%)
  • Дмитрий Разумков - 4,7% и (6,3%)
  • Владимир Гройсман - 3,8% и (5,1%)
  • Олег Ляшко - 3,6% и (4,8%)

Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.

Фото: президентский рейтинг

Как отмечают в КМИС, по сравнению с декабрем 2020 рейтинг таких топ-кандидатов, как Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Смешко статистически значимо не изменился. В то же время наиболее существенная динамика наблюдается в случае Бойко - его рейтинг среди определившихся снизился с 13,7% в декабре 2020 года до 6,6% в декабре 2021 года.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", наибольшие шансы на президентство тоже остаются у Владимира Зеленского.

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