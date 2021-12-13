Свежий президентский рейтинг: кого на выборах поддержат украинцы
Действующий президент Украины Владимир Зеленский сохраняется лидерство в рейтингах, если бы президентские выборы прошли в декабре 2021 года. Его готовы поддержать 27,1% избирателей среди тех, кто определился с выбором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС).
По итогам телефонного опроса, проведенного в течение 3-11 декабря, президентский рейтинг выглядит следующим образом:
- Владимир Зеленский - 20,2% (27,1% среди тех, кто определился с выбором)
- Петр Порошенко - 14,7% (19,7%)
- Юлия Тимошенко - 8,4% (11,3%)
- Игорь Смешко - 5,8% (7,7%)
- Юрий Бойко - 4,9% и (6,6%)
- Евгений Мураев - 4,8% и (6,5%)
- Дмитрий Разумков - 4,7% и (6,3%)
- Владимир Гройсман - 3,8% и (5,1%)
- Олег Ляшко - 3,6% и (4,8%)
Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.
Фото: президентский рейтинг
Как отмечают в КМИС, по сравнению с декабрем 2020 рейтинг таких топ-кандидатов, как Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Смешко статистически значимо не изменился. В то же время наиболее существенная динамика наблюдается в случае Бойко - его рейтинг среди определившихся снизился с 13,7% в декабре 2020 года до 6,6% в декабре 2021 года.
Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", наибольшие шансы на президентство тоже остаются у Владимира Зеленского.