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Свіжий президентський рейтинг: кого на виборах підтримають українці

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Київ, Понеділок 13 грудня 2021 12:35
Свіжий президентський рейтинг: кого на виборах підтримають українці Фото: Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Чинний президент України Володимир Зеленський зберігає лідерство в рейтингах, якби президентські вибори пройшли в грудні 2021 року. Його готові підтримати 27,1% виборців серед тих, хто визначився з вибором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

За підсумками телефонного опитування, проведеного протягом 3-11 грудня, президентський рейтинг виглядає наступним чином:

  • Володимир Зеленський - 20,2% (27,1% серед тих, хто визначився з вибором)
  • Петро Порошенко - 14,7% (19,7%)
  • Юлія Тимошенко - 8,4% (11,3%)
  • Ігор Смешко - 5,8% (7,7%)
  • Юрій Бойко - 4,9% і (6,6%)
  • Євген Мураєв - 4,8% і (6,5%)
  • Дмитро Разумков - 4,7% і (6,3%)
  • Володимир Гройсман - 3,8% і (5,1%)
  • Олег Ляшко - 3,6% і (4,8%)

Решта кандидатів мають нижчу підтримку.

Свіжий президентський рейтинг: кого на виборах підтримають українці

Фото: президентський рейтинг

Як зазначають у КМІС, порівняно з груднем 2020 рейтинг таких топ-кандидатів, як Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Смешко статистично значимо не змінився. У той же час найбільш істотна динаміка спостерігається у випадку Бойка - його рейтинг серед тих, хто визначився знизився з 13,7% в грудні 2020 року до 6,6% в грудні 2021 року.

Нагадаємо, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", найбільші шанси на президентство теж залишаються у Володимира Зеленського.

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