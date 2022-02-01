UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Свежий президентский рейтинг: кого украинцы поддержали бы январе 2022 года

Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата. За Владимира Зеленского планируют голосовать 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Петра Порошенко - 24,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Намерены проголосовать за Юлию Тимошенко 10,3%, за Дмитрия Разумкова - 8,2%.

По 7,0% проголосовали бы за Юрия Бойко и Евгения Мураева.

За Игоря Смешко готовы проголосовать 5,4%, за Владимира Гройсмана 3,1%, за Олега Ляшко 2,0%, за Виктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 года среди 1206 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%

Напомним, по данным опроса КМИС, в январе 2022 года самую большую поддержку имеют два украинских политика. Это Владимир Зеленский, за которого на президентских выборах проголосовали бы 23,5% среди тех, кто определился с выбором, и Петр Порошенко (20,9%).

Читайте РБК-Украина в Google News