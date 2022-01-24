Первый президентский рейтинг в 2022 году: кого поддерживают украинцы

В январе 2022 года самую высокую поддержку имеют два украинских политика. Это Владимир Зеленский, за которого на президентских выборах проголосовали бы 23,5% среди тех, кто определился с выбором, и Петр Порошенко (20,9%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

"Разница в поддержке этих кандидатов в пределах статистической погрешности, то есть формально они делят первое место", - говорится в сообщении.

Далее идут Юлия Тимошенко (11,8%), Игорь Смешко (9,6%), Юрий Бойко (9,3%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Как отмечают социологи, по сравнению с декабрем 2021 года среди респондентов, которые определились с выбором, с 16,7% до 20,9% выросла поддержка Порошенко. Также прослеживается рост поддержки Смешко (с 6,8% до 9,6%). В то же время прослеживается снижение поддержки Разумкова (с 8,1% до 5%) и Тягнибока (с 3,1% до 1,1%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 20-21 января 2022 года среди 1205 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,1) не превышает 3,2%