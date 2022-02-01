Свіжий президентський рейтинг: кого українці підтримали б січні 2022 року

Якби президентські вибори відбулися наприкінці січня 2022 року, найбільше голосів отримали б два кандидати. За Володимира Зеленського планують голосувати 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за Петра Порошенка 24,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Мають намір проголосувати за Юлію Тимошенко 10,3%, за Дмитра Разумкова - 8,2%. По 7,0% проголосували б за Юрія Бойка та Євгена Мураєва. За Ігоря Смешка готові проголосувати 5,4%, за Володимира Гройсмана 3,1%, за Олега Ляшка 2,0%, за Віктора Медведчука 1,6%, за Олега Тягнибока 0,9%. Дослідження проведене Центром Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року серед 1206 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%