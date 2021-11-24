Свежий президентский рейтинг: за кого украинцы проголосуют во втором туре

Если бы президентские выборы прошли в середине ноября 2021 года, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский - 25,2% тех, кто примет участие в выборах и определился. Во втором туре в паре с Дмитрием Разумковым Зеленский наберет только 49,6% голосов.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова, за Зеленского проголосовали бы 49,6% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова - 50,4%.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы с 54% голосов, Порошенко - 46%.

В первом туре намерены проголосовать за Петра Порошенко 17,5%, за Юрия Бойко - 10,9% за Юлию Тимошенко 9,4%, за Дмитрия Разумкова 7,5%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2018 человек. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины прошли в середине ноября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 23,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с концом октября (25,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.