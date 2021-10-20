ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Свіжий президентський рейтинг: за кого українці проголосували б восени 2021 року

Новость на русском →
Україна, Середа 20 жовтня 2021 10:25
Свіжий президентський рейтинг: за кого українці проголосували б восени 2021 року Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби президентські вибори проходили в середині жовтня 2021 року, то Володимира Зеленського підтримали б 24,7% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Місяць тому рейтинг чинного президента був значно вище - 33,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

На другому місці - Петро Порошенко, якого підтримали 15,6% серед тих, хто визначився (у вересні-16,8%)

Далі йдуть Юлія Тимошенко - 12,2% (місяць тому - 10,3%), Юрій Бойко - 9,4% (місяць тому - 9,5%), і Ігор Смешко - 7,8% (місяць тому - 8,7%) і Дмитро Разумков-7,1%.

Підтримка інших кандидатів нижче.

Свіжий президентський рейтинг: за кого українці проголосували б восени 2021 року

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 15-18 жовтня 2021 року серед 1200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби президентські вибори у середині вересня 2021 року найбільшу підтримку отримав би Володимир Зеленський. За нього проголосували б 33,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
DAILY
Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу