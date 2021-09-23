Свежий президентский рейтинг: кого поддержат украинцы в начале осени 2021 года

Если бы президентские выборы проходили в середине сентября 2021 года наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский. За него проголосовали бы 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

На втором месте - Петр Порошенко, которого поддержали 16,8% среди тех, кто определился.

Далее следуют Юлия Тимошенко (10,3%), Юрий Бойко (9,5%) и Игорь Смешко (8,7%). Поддержка других кандидатов ниже.

"По сравнению с июнем изменения в случае всех кандидатов - в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 1-7 июня", - говорится в сообщении КМИС.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 10-15 сентября 2021 года среди 2002 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и за дизайн"эффекта 1,5) не превышает 2,4%.