Свежий президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в октябре 2021 года

Если бы президентские выборы состоялись в середине октября 2021 года, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский - 25,7% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Его рейтинг упал с началом августа (28,8%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, намерены проголосовать за Петра Порошенко 14,0% опрошенных (в августе - 17,0%), за Юрия Бойко - 11,7% (в августе - 16,2%), за Юлию Тимошенко - 10,1% (в августе - 11,4%), за Дмитрия Разумкова - 8,8% (в августе - 2,3%),

Кроме того, планируют голосовать за Евгения Мураева - 6,3%, Игоря Смешко - 5,0%, Владимира Гройсмана - 3,5%, Анатолия Гриценко - 2,7%, за Олега Ляшко - 2,4%, Руслана Кошулинского - 2,2%, Сергея Притулу - 1,9%, Виталия Кличко - 1,0%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.