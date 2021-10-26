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Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці в жовтні 2021 року

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 12:03
Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці в жовтні 2021 року Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби президентські вибори відбулися в середині жовтня 2021 року, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський - 25,7% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. Його рейтинг впав з початком серпня (28,8%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка 14,0% опитаних (у серпні - 17,0%), за Юрія Бойка - 11,7% (у серпні - 16,2%), за Юлію Тимошенко - 10,1% (у серпні - 11,4%), за Дмитра Разумкова - 8,8% (у серпні - 2,3%),

Крім того, планують голосувати за Євгена Мураєва - 6,3%, Ігоря Смешка - 5,0%, Володимира Гройсмана - 3,5%, Анатолія Гриценка - 2,7%, за Олега Ляшка - 2,4%, Руслана Кошулинського - 2,2%, Сергія Притулу - 1,9%, Віталія Кличка - 1,0%.

Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці в жовтні 2021 року

Дослідження проведене Центром Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю " обличчям до обличчя за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними КМІС, якби президентські вибори проходили в середині жовтня 2021 року, то Володимира Зеленського підтримали б 24,7% тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Місяць тому рейтинг чинного президента був значно вище - 33,3%.

За даними опитування Центру Разумкова, на початку серпня 2021 року Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів підтримали б 28,8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У порівнянні з серединою червня (32,4%) рейтинг президента знизився.

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