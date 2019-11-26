В Светловодске устранили все порывы на магистральных сетях

В Светловодске Кировоградской области устранены все порывы на магистральных сетях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Он сообщил, что сейчас запустили вторую котельную. Происходит процесс стабилизации давления и подачи тепла в учреждения социальной сферы.

"Котельная #3 временно приостановили для заполнения сетей и достижения необходимого технологического давления в системе. Ее работу планируют возобновить утром 27 ноября", - написал Балоня.

Также отмечается, что продолжаются работы по устранению локальных порывов и подачи тепла в дома жителей города.

Напомним, днем 26 ноября в Светловодске Кировоградской области начали подключение отдельных микрорайонов к сети теплоснабжения. Предполагается, что все порывы устранят до конца суток.

РБК-Украина писало, что в Кропивницкому 26 ноября произошло две аварии на теплопроводах, через что более 230 домов осталось без тепла.