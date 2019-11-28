В Светловодске до конца дня устранят локальные порывы на теплосетях  

По состоянию на 28 ноября в Светловодске Кировоградской области устранили порывы на теплосетях. Об этом в Facebook сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

По его словам, сделаны необходимые шаги, чтобы система теплоснабжения в Светловодске заработала в полноценном режиме.

"Котельные работают. Порывы на магистральных сетях ликвидированы. На пяти участках локальные порывы будут устранены сегодня до конца дня. После завершения работ и заполнения системы теплоснабжения будет обеспечена подача тепла в дома и учреждения социальной сферы в соответствии с санитарными нормами", - сообщил Балонь.

Напомним, в Светловодске начали подключать отопление еще 26 ноября. На выходных из-за массовых порывов практически половина города осталась без тепла.

РБК-Украина писало, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.