Светофоры не работают: ряд улиц Одессы сковали пробки
В Одессе на некоторых улицах планово отключили электроснабжение. Много светофоров на улицах не работают.
Светофоры не работают
Согласно правилам движения, водители в таких случаях должны соблюдать требования дорожных знаков. При усложнении движения патрульные полицейские будут вручную регулировать транспорт на перекрестках.
Пробки в Одессе
Пробки образовались по меньшей мере на 10 перекрестках улиц. Где осложнено движение транспорта:
- перекресток улиц Архитекторской и Отважных;
- перекресток улиц Люстдорфской дороги и Невского;
- перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Академика Уильямса;
- перекресток улицы Академика Уильямса и "Эпицентра";
- перекресток улиц Люстдорфской дороги и Донского;
- перекресток улиц Академика Королева и Инглеге;
- перекресток улиц Балковской и Дальницкой;
- перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Академика Глушко;
- перекресток проспекта Небесной Сотни и ЖК "Радужного";
- перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Левитана.