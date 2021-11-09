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Светофоры не работают: ряд улиц Одессы сковали пробки

Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе на некоторых улицах планово отключили электроснабжение. Много светофоров на улицах не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Светофоры не работают

Согласно правилам движения, водители в таких случаях должны соблюдать требования дорожных знаков. При усложнении движения патрульные полицейские будут вручную регулировать транспорт на перекрестках.

Пробки в Одессе

Пробки образовались по меньшей мере на 10 перекрестках улиц. Где осложнено движение транспорта:

  • перекресток улиц Архитекторской и Отважных;
  • перекресток улиц Люстдорфской дороги и Невского;
  • перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Академика Уильямса;
  • перекресток улицы Академика Уильямса и "Эпицентра";
  • перекресток улиц Люстдорфской дороги и Донского;
  • перекресток улиц Академика Королева и Инглеге;
  • перекресток улиц Балковской и Дальницкой;
  • перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Академика Глушко;
  • перекресток проспекта Небесной Сотни и ЖК "Радужного";
  • перекресток проспекта Небесной Сотни и улицы Левитана.
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Одесса