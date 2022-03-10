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В Светлодарске перебили газопровод и обстреляли мирные поселки, - глава Донецкой ОВА

Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты обстреляли Светлодарск Донецкой области и перебили газопровод высоко давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Только что возле Светлодарска россияне перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики скоро выяснят, каким образом и как быстро удастся его восстановить", - сообщил Кириленко.

Также он рассказал, что незадолго до этого российские войска нанесли удар по селу Рубцы Лиманской громады. Там разрушена котельная в школе и несколько домов, выбило окна в детском саду.

Кроме того, днем в результате обстрелов был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе.

"Несмотря на постоянные обстрелы, в области старательно работают ремонтные бригады. Мы полностью восстановили электроснабжение Светлодарска, Новоселовки и Александрополя. За исключением трех улиц на окраине, электрику вернули и в Новолуганское. Идут работы в Луганском. Без электрики и воды остается Мироновка, где пока нет возможности начать ремонт", - добавил глава ОВА.

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Напомним, ранее мы писали о том, что из-за вражеских обстрелов в Харькове более 300 домов без тепла

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