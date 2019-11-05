Светличная встретилась с делегацией Консультативной миссии ЕС в Украине

Фото: Антти Хартикайнен и Юлия Светличная (kharkivoda.gov.ua)

Светличная обсудила с КМЕС результаты совместной работы

С руководством Консультативной миссии ЕС (КМЕС) и ее регионального представительства в Харьковской области глава ХОГА Юлия Светличная обсудила результаты совместной работы в сфере безопасности и направления дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"У нас сложились очень хорошие отношения с Консультативной миссией, которая организовала и открыла свое представительство в Харьковской области, - отметила Юлия Светличная. - Нам пришлось вместе пройти много испытаний, но все позади, впереди - только продуктивная и конструктивная работа. Начиная с 2014 года, нам нужно было внедрять новые подходы, чтобы оперативно реагировать на те вызовы, которые стоят перед Харьковской областью. Благодаря европейским практикам и механизмам нам удалось по-новому подойти к реагированию и демонстрировать быструю, качественную, оперативную и профессиональную работу. Такая координация действий всех силовых структур, органов власти и взаимодействие с европейскими партнерами нам предоставляют возможность и сегодня сохранять спокойствие, стабильность и безопасность всех граждан на территории области. Без безопасности нет экономического развития. И именно этим составляющим мы уделяем внимание на территории области".

Глава ХОГА поблагодарила представителей КМЕС за поддержку, которую миссия предоставила за это время правоохранительным органам Харьковской области и выразила надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

"Мне очень приятно видеть то, что вы отметили непосредственную связь между вопросами безопасности и экономическими вопросами. Я подробно осведомлен о том, что у вас есть очень положительный опыт в вашей области в экономической сфере. Думаю, это из-за того, что вы очень хорошо понимаете эту связь, - сказал глава КМЕС в Украине Антти Хартикайнен. - Мы очень рады, что имели возможность быть вовлеченными в разработку стратегии общественной безопасности. Все правоохранительные органы и представители гражданского общества принимают активное участие и объединены в рамках выполнения этой стратегии. Модель этого сотрудничества и взаимодействия, которая была разработана в вашем регионе, будет распространена и предложена в других областях страны".

Антти Хартикайнен сообщил, что сейчас происходит усиление кадрового ресурса КМЕС в Украине.

"Надеемся, что в будущем сможем более активно поддерживать вас, в том числе на региональном уровне. Очень рассчитываю на наше тесное будущее сотрудничество", - отметил председатель КМЕС в Украине.

Глава ХОГА, в свою очередь, подчеркнула: "Я очень оптимистично настроена на то, что дальнейшая наша работа будет еще эффективнее. С нашей стороны вы будете иметь полную поддержку нашей совместной деятельности, которая нацелена на то, чтобы обеспечивать и продолжать фиксировать стабильность и безопасность на территории Харьковской области".