Світлична зустрілася з делегацією Консультативної місії ЄС в Україні

Фото: Антті Хартикайнен і Юлія Світлична (kharkivoda.gov.ua)

Світлична обговорила з КМЄС результати спільної роботи

З керівництвом Консультативної місії ЄС (КМЄС) та її регіонального представництва в Харківській області голова ХОДА Юлія Світлична обговорила результати спільної роботи у сфері безпеки та напрямки подальшого співробітництва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

"У нас склалися дуже добрі стосунки з Консультативною місією, яка організувала і відкрила своє представництво в Харківській області, - зазначила Юлія Світлична. - Нам довелося разом пройти багато випробувань, але все позаду, попереду - тільки продуктивна і конструктивна робота. Починаючи з 2014 року, нам потрібно було впроваджувати нові підходи, щоб оперативно реагувати на ті виклики, які стоять перед Харківською областю. Завдяки європейським практикам і механізмів нам вдалося по-новому підійти до реагування і демонструвати швидку, якісну, оперативну та професійну роботу. Така координація дій всіх силових структур, органів влади та взаємодія з європейськими партнерами нам надають можливість і сьогодні зберігати спокій, стабільність і безпеку всіх громадян на території області. Без безпеки немає економічного розвитку. І саме цим складовим ми приділяємо увагу на території області".

Голова ХОДА подякувала представникам КМЄС за підтримку, яку місія надала за цей час правоохоронним органам Харківської області та висловила сподівання на продовження плідної співпраці.

"Мені дуже приємно бачити те, що ви відзначили безпосередній зв'язок між питаннями безпеки та економічними питаннями. Я докладно обізнаний про те, що у вас є дуже позитивний досвід у вашій області в економічній сфері. Думаю, це через те, що ви дуже добре розумієте цей зв'язок, - сказав глава КМЕС в Україні Антті Хартикайнен. - Ми дуже раді, що мали змогу бути залученими в розробку стратегії громадської безпеки. Всі правоохоронні органи і представники громадянського суспільства беруть активну участь і об'єднані в рамках виконання цієї стратегії. Модель співпраці та взаємодії, яка була розроблена у вашому регіоні, буде поширена і запропонована в інших областях країни".

Антті Хартикайнен повідомив, що зараз відбувається посилення кадрового ресурсу КМЄС в Україні.

"Сподіваємося, що в майбутньому зможемо більш активно підтримувати вас, в тому числі на регіональному рівні. Дуже розраховую на тісну співпрацю в майбутньому", - зазначив голова КМЄС в Україні.

Голова ХОДА, в свою чергу, підкреслила: "Я дуже оптимістично налаштована на те, що подальша наша робота буде ще ефективніша. З нашого боку ви будете мати повну підтримку нашої спільної діяльності, яка націлена на те, щоб забезпечувати і продовжувати фіксувати стабільність і безпеку на території Харківської області".