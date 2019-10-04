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Светличная принимает участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси

Новости » Политика    04.10.2019 - 14:47
Светличная принимает участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси
Фото: Юлия Светличная на форуме регионов (kharkivoda.gov.ua)

Форум регионов Украины и Беларуси проходит в Житомире

Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная принимает участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ХОГА.

Как отмечается, мероприятие проходит 3-4 октября в г. Житомире при участии глав обоих государств - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

На форум съехались делегации из 6 областей Беларуси и из 22 регионов Украины. В делегацию из Харьковской области во главе с председателем ОГА Юлией Светличной вошли представители промышленных предприятий, ученые, специалисты по развитию международных отношений региона и сельского хозяйства.

На пленарное заседание зарегистрировались около тысячи участников. Планируется подписание десятков соглашений о взаимном сотрудничестве между представителями бизнеса с украинской и белорусской сторон.

Также в рамках мероприятия проходит ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства Украины и Беларуси, выставка крупногабаритной техники и промышленных образцов продукции.

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Новости Украины ХарьковЮлия Светличная
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