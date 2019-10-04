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Світлична бере участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі

Новини » Політика    04.10.2019 - 14:47
Світлична бере участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі
Фото: Юлія Світлична на форумі регіонів (kharkivoda.gov.ua)

Форум регіонів України та Білорусі проходить у Житомирі

Глава Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична бере участь у Другому форумі регіонів України та Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ХОДА.

Як зазначається, захід відбувається 3-4 жовтня у м. Житомирі за участю голів обох держав - Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка.

На форум з’їхалися делегації з 6 областей Білорусі та з 22 регіонів України. До делегації з Харківської області на чолі з головою ОДА Юлією Світличною увійшли представники промислових підприємств, науковці, фахівці з розвитку міжнародних відносин регіону та сільського господарства.

На пленарне засідання зареєструвалися близько тисячі учасників. Планується підписання десятків угод про взаємну співпрацю між представниками бізнесу з української та білоруської сторін.

Також у рамках заходу відбувається ярмарок продукції та виробів декоративно-ужиткового мистецтва України та Білорусі, виставка великогабаритної техніки та промислових зразків продукції.

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Новини України ХарківЮлия Светличная
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