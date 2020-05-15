Светличная предлагает разработать программу по улучшению соцзащиты многодетных семей

Для решения проблем многодетных семей необходима комплексная программа по улучшению их социальной защиты. Об этом написала народный депутат Юлия Светличная на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Все проблемы известны. Нужны доступные жилищные программы, льготное налоговое бремя для родителей-предпринимателей, достойное пенсионное обеспечение для женщин, которые имеют статус матерей-героинь. Необходима комплексная программа по улучшению социальной защиты многодетных семей", - написала Светличная.

По ее словам, главное для семей - быть услышанными государством. "Договорились действовать вместе", - подытожила Светличная.

Напомним, ранее Юлия Светличная призвала не играть в политические игры вокруг поддержке врачей и подчеркнула, что была одним из депутатов, кто требовал как можно скорее принять законы по поддержке медиков.