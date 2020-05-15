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Світлична пропонує розробити програму із поліпшення соцзахисту багатодітних сімей

Новини » Політика     15.05.2020 - 19:21
Світлична пропонує розробити програму із поліпшення соцзахисту багатодітних сімей
Фото: Юлія Світлична (facebook.com)

За її словами, головне для сімей - бути почутими державою

Для вирішення проблем багатодітних сімей необхідна комплексна програма із поліпшення їхнього соціального захисту. Про це написала народний депутат Юлія Світлична на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Всі проблеми відомі. Потрібні доступні житлові програми, пільгове податкове навантаження для батьків-підприємців, гідне пенсійне забезпечення для жінок, які мають статус матерів-героїнь. Необхідна комплексна програма із поліпшення соціального захисту багатодітних сімей", - написала Світлична.

За її словами, головне для сімей - бути почутими державою. "Домовились діяти разом", - підсумувала Світлична.

Нагадаємо, раніше Юлія Світлична закликала не грати в політичні ігри навколо підтримки лікарів й підкреслила, що була одним з депутатів, хто вимагав якомога швидше прийняти закони з підтримки медиків.

Автор: Олександра Діденко

Теги Новини України семьяЮлия Светличная
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