Светличная и посол Венгрии договорились о расширении сотрудничества

Глава Харьковской областной государственной администрации (ХОГА) 25 июня провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

В начале встречи Иштван Ийдярто отметил, что посещает Харьковскую область впервые.

"Уже давно у нас есть с Харьковом и регионом хорошие культурные связи, были различные мероприятия. Первый мой визит был в Торгово-промышленную палату, и мы тоже отметили, что есть хорошие двусторонние контакты. Я так считаю, что фундамент у нас уже есть, поэтому нужно работать и дальше. Я считаю, что Харьковский регион - это очень интересно для нас, - отметил посол. - Мы уверены, что у вас есть фантастические возможности касательно индустриальной базы и ІТ. Нас также интересует аграрный бизнес".

Светличная представила послу потенциал Харьковской области, акцентируя внимание на тех сферах, в которых развитие сотрудничества с Венгрией имеет наибольшие перспективы. Руководитель области также подняла вопрос о возможном открытии филиала Харьковской торгово-промышленной палаты на территории Венгрии и открытии Почетного консульства Венгрии в Харькове. Оба предложения получили поддержку со стороны Иштвана Ийдярто.

"Очень довольна переговорами с послом Венгрии, - сказала глава ХОГА, подводя итоги встречи. - Сегодня мы договорились о расширении сотрудничества в сфере ІТ, а также промышленности, о расширении проектов в научной сфере, медицине, фармации и энергосбережении. Также подумали об открытии представительства торгово-промышленной палаты Харьковской области или в Будапеште, или в Дебрецене. И, надеюсь, что мы в ближайшее время будем работать над тем, чтобы открыть Почетное консульство Венгрии здесь, на территории области. Есть плодотворное сотрудничество и перспективы развития, поэтому сегодня сосредоточились на наших дальнейших планах".