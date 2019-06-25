Світлична і посол Угорщини домовилися про розширення співпраці

Голова Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) 25 червня провела зустріч з надзвичайним і повноважним послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

На початку зустрічі Іштван Ійдярто зазначив, що відвідує Харківську область вперше.

"Вже давно у нас є з Харковом і регіоном хороші культурні зв'язки були різні заходи. Перший мій візит був в Торгово-промислову палату, і ми теж відзначили, що є гарні двосторонні контакти. Я так вважаю, що фундамент у нас вже є, тому треба працювати і далі. Я вважаю, що Харківський регіон - це дуже цікаво для нас, - зазначив посол. - Ми впевнені, що у вас є фантастичні можливості щодо індустріальної бази та ІТ. Нас також цікавить аграрний бізнес".

Світлична представила послу потенціал Харківської області, акцентуючи увагу на тих сферах, в яких розвиток співробітництва з Угорщиною має найбільші перспективи. Керівник області також порушила питання про можливе відкриття філії Харківської торгово-промислової палати на території Угорщини і відкриття Почесного консульства Угорщини у Харкові. Обидві пропозиції отримали підтримку з боку Іштвана Ійдярто.

"Дуже задоволена переговорами з послом Угорщини, - сказала голова ХОДА, підбиваючи підсумки зустрічі. - Сьогодні ми домовилися про розширення співпраці у сфері ІТ, а також промисловості, про розширення проектів у науковій сфері, медицині, фармації та енергозбереженні. Також подумали про відкриття представництва торгово-промислової палати Харківської області чи в Будапешті, чи в Дебрецені. І, сподіваюся, що ми найближчим часом будемо працювати над тим, щоб відкрити Почесне консульство Угорщини тут, на території області. Є плідна співпраця та перспективи розвитку, тому сьогодні зосередилися на наших подальших планах".