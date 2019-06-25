ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Светличная и посол Венгрии договорились о расширении сотрудничества

Новости » Политика    25.06.2019 - 18:32
Светличная и посол Венгрии договорились о расширении сотрудничества
Фото встречи в ХОГА (kharkivoda.gov.ua)

Сотрудничество будет расширено в промышленности и ІТ

Глава Харьковской областной государственной администрации (ХОГА) 25 июня провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

В начале встречи Иштван Ийдярто отметил, что посещает Харьковскую область впервые.

"Уже давно у нас есть с Харьковом и регионом хорошие культурные связи, были различные мероприятия. Первый мой визит был в Торгово-промышленную палату, и мы тоже отметили, что есть хорошие двусторонние контакты. Я так считаю, что фундамент у нас уже есть, поэтому нужно работать и дальше. Я считаю, что Харьковский регион - это очень интересно для нас, - отметил посол. - Мы уверены, что у вас есть фантастические возможности касательно индустриальной базы и ІТ. Нас также интересует аграрный бизнес".

Светличная представила послу потенциал Харьковской области, акцентируя внимание на тех сферах, в которых развитие сотрудничества с Венгрией имеет наибольшие перспективы. Руководитель области также подняла вопрос о возможном открытии филиала Харьковской торгово-промышленной палаты на территории Венгрии и открытии Почетного консульства Венгрии в Харькове. Оба предложения получили поддержку со стороны Иштвана Ийдярто.

"Очень довольна переговорами с послом Венгрии, - сказала глава ХОГА, подводя итоги встречи. - Сегодня мы договорились о расширении сотрудничества в сфере ІТ, а также промышленности, о расширении проектов в научной сфере, медицине, фармации и энергосбережении. Также подумали об открытии представительства торгово-промышленной палаты Харьковской области или в Будапеште, или в Дебрецене. И, надеюсь, что мы в ближайшее время будем работать над тем, чтобы открыть Почетное консульство Венгрии здесь, на территории области. Есть плодотворное сотрудничество и перспективы развития, поэтому сегодня сосредоточились на наших дальнейших планах".

"Слугу народа" заподозрили в планах "слить" округ в Харькове Добкину-младшему В Харькове взорвали банкомат
Новости Украины ХарьковВенгрияЮлия Светличная
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь