Світлична перемогла на всіх виборчих дільницях 179 округу, - "Опора"

Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Світлична здобула перемогу на усіх 189 виборчих дільницях

Юлія Світлична перемогла на усіх виборчих дільницях на проміжних виборах народного депутата у 179 окрузі( Харківська область), максимальний результат - 93% голосів виборців. Про це повідомляє проект Громадянської мережі "Опора" #данівиборів.

Як зазначають автори проекту, Світлична здобула перемогу на усіх 189 виборчих дільницях.

"Найпереконливішу перемогу кандидатка здобула у селі Перемога - 93% голосів виборців. Менше половини голосів виборців кандидатка отримала лише на двох виборчих дільницях. Вікторія Пташник максимальний результат у 31% голосів здобула у селі Малий Орчик (ВД №630386), мінімальний - 1.5% на дільниці №630643 у смт Орілька", - зазначається на сайті.

Окрім того, на сайті повідомляється, що відсоток набраних голосів не сильно залежав від явки виборців. Явка виборців на проміжних виборах у 179 ОВО майже вдвічі зменшилась у порівнянні із позачерговими виборами народних депутатів України у 2019 році у цьому ж окрузі, та становила лише 27,31%. Найнижча явка, менш як 20% виборців - на виборчих дільницях у м. Красноград, тоді як в окремих малих населених пунктах перевищувала 60%.

Як писало РБК-Україна, 17 березня Центральна виборча комісія прийняла протокол про підсумки голосування в ОВО №179. Впевнену перемогу у виборах здобула Юлія Світлична, отримавши 77,5% голосів виборців. Майже у 10 разів менше голосів виборців отримала Вікторія Пташник - кандидатка від "Європейської солідарності", яка посіла друге місце на виборах з результатом 7,9%.

Світлична встановила рекорд для чинного складу парламенту: до неї найбільший відсоток прихильників - трохи більш як 69% голосів - влітку 2019 року зібрав Антон Яценко на Черкащині.