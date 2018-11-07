Светличная переизбрана вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета ЕС

Фото: Юлия Светличная (kharkiv.solydarnist.org)

Светличная будет занимать должность до 2021 года

Юлию Светличную, главу Харьковской ОГА, во второй раз избрали вице-президентом Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы. Об этом сообщает сайт Харьковской ОГА.

Как сообщает пресс-служба, должность вице-президента Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлия Светличная будет занимать до 2021 года.

"Продолжаем отстаивать интересы Украины", - сказала руководитель Харьковской области Светличная.

Напомним, впервые вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Юлию Светличную избрали в октябре 2016 года.

Она также вошла в состав Бюро Конгресса, в котором представлены члены Палаты местных властей и Палаты регионов, и в Мониторинговый комитет.