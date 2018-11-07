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Світлична переобрана віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональної влади Ради ЄС

Новини » Політика    07.11.2018 - 10:56
Фото: Юлія Світлична (kharkiv.solydarnist.org)
Фото: Юлія Світлична (kharkiv.solydarnist.org)

Світлична буде займати посаду до 2021 року

Юлію Світличну, голову Харківської ОДА, вдруге обрали віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональної влади Ради Європи. Про це повідомляє сайт Харківської ОДА.

Як повідомляє прес-служба, посада віце-президента Палати регіонів Конгресу місцевої і регіональної влад Ради Європи Юлія Світлична буде займати до 2021 року.

"Продовжуємо відстоювати інтереси України", - сказала керівник Харківської області Світлична.

Нагадаємо, вперше віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевої і регіональної влади Ради Європи Юлію Світличну обрали у жовтні 2016 року.

Вона також увійшла до складу Бюро Конгресу, в якому представлені члени Палати місцевої влади і Палати регіонів, і в Моніторинговий комітет.

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Новини України Юлия СветличнаяХарківРада Європи
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