Світлична переобрана віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональної влади Ради ЄС

Світлична буде займати посаду до 2021 року
Юлію Світличну, голову Харківської ОДА, вдруге обрали віце-президентом Палати регіонів Конгресу регіональної влади Ради Європи. Про це повідомляє сайт Харківської ОДА.
Як повідомляє прес-служба, посада віце-президента Палати регіонів Конгресу місцевої і регіональної влад Ради Європи Юлія Світлична буде займати до 2021 року.
"Продовжуємо відстоювати інтереси України", - сказала керівник Харківської області Світлична.
Нагадаємо, вперше віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевої і регіональної влади Ради Європи Юлію Світличну обрали у жовтні 2016 року.
Вона також увійшла до складу Бюро Конгресу, в якому представлені члени Палати місцевої влади і Палати регіонів, і в Моніторинговий комітет.