Светличная обратилась к Кабмину для защиты обманутых жителей Харьковской области

Народный депутат Юлия Светличная обратилась к правительству с требованием не нарушать Конституцию и принципы добровольности, открытости и прозрачности при формировании ОТГ. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Завтра у премьера спрошу лично, почему так получается, что игнорируется мнение людей? Также обращусь к генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека о необходимости их вмешательства в данную ситуацию", - написала Светличная.

В обращении сообщается, что в Харьковской ОГА было издано распоряжение, в соответствии с которым решениями сессий Суданского, Роздольского, Красненского, Дмитровского, Закутневского, Мироновского и Верхнеорельского сельских советов Первомайского района было образовано Беляевскую поселковую ОТГ. Но вопреки этому КМУ на своем сайте опубликовал информацию об утверждении Перспективного плана формирования территорий громад Харьковской области, согласно которому в Беляевскую ОТГ вошло всего четыре громады: Суданская, Закутневская, Мироновская и Роздольская. Три другие были присоединены к г. Первомайск.

По имеющейся информации соответствующее распоряжение Кабмина, а также отмена предыдущих распоряжений было согласовано Харьковской ОГА.

Напомним, ранее Юлия Светличная заявила, что людей ввели в заблуждение во время формирования отдельных территориальных общин. По ее словам, люди требуют честного отношения к себе. "Будут бороться. Я на стороне людей, буду помогать", - написала Светличная.

15 апреля правительство приняло перспективный план Харьковской области, согласно которому в регионе должно быть создано 55 ОТГ.

Директор Харьковского центра развития местного самоуправления Диана Баринова заявила, что Харьковская область подавала другой вариант Перспективного плана формирования территорий общин, однако в итоге эксперты нашли несоответствия в принятом Кабмином плане формирования территорий громад области.

Напомним, Баринова также отметила, что не соответствует представленному плану структура, в частности, Беляевской ОТГ в Первомайском районе, Нововодолагской ОТГ, а также Мерефянской ОТГ.