Светличная призвала защитить жителей Харьковской области, обманутых при формировании ОТГ

Фото: Юлия Светличная (facebook.com)

15 апреля правительство приняло перспективный план Харьковской области, согласно которому в регионе должно быть создано 55 ОТГ

Жителей Первомайского района Харьковской области обманули во время формирования отдельных территориальных громад. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Юлия Светличная, передает РБК-Украина.

"Встретилась с жителями и председателями сельских советов Первомайского района. Говорили о развитии района, города и формировании громад. Люди возмущены и расстроены. Их обманули при формировании ОТГ. Вопреки официально оформленным решениям, проигнорировав мнение людей и нарушая принцип добровольного объединения громад. Об этих решениях председатели советов узнали из интернета. С ними никто не говорил, наоборот обещали другое. Люди требуют честного отношения к себе. Будут бороться. Я на стороне людей, буду помогать", - написала Светличная.

15 апреля правительство приняло перспективный план Харьковской области, согласно которому в регионе должно быть создано 55 ОТГ.

Директор Харьковского центра развития местного самоуправления Диана Баринова заявила, что Харьковская область подавала другой вариант Перспективного плана формирования территорий общин, однако в итоге эксперты нашли несоответствия в принятом Кабмином Перспективном плане формирования территорий громад Харьковской области.

Напомним, Баринова также отметила, что не соответствует представленному плану структура, в частности, Беляевской ОТГ в Первомайском районе Нововодолажской ОТГ, а также Мерефянской ОТГ.