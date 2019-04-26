Светличная и Ланчинскас обсудили программы безопасности в Харьковской области

25 апреля руководитель ХОГА Юлия Светличная встретилась с делегацией Консультативной миссии Европейского Союза в Украине, которую возглавил глава миссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"В Харьковской области мы очень большое внимание уделяем вопросам безопасности и экономики. Понимая, что это - две базовые составляющие развития государства, которые не могут существовать друг без друга, - сказала Юлия Светличная. - И мне приятно отмечать, что те программы, которые мы разрабатывали вместе с КМЕС в Харьковской области, и которые касаются антитеррористической деятельности и обеспечения общественного порядка, эффективно работают в регионе".

Глава ХОГА отметила профессиональную работу команды офиса КМЕС в Харькове и подчеркнула, что при разработке программ была дискуссия, все предложения партнеров были учтены, и уже есть эффективный результат. Она также выразила надежду на то, что сотрудничество Харьковской области с КМЕС продолжится.

"Я думаю, что Харьковская область может быть хорошим примером для других регионов Украины, - сказал Кястутис Ланчинскас. - И этим успехом мы обязаны одной составляющей. Мы смогли выстроить очень хорошие отношения и пытались работать наилучшим образом, и, конечно, это результат ваших персональных усилий. Поэтому я очень уважаю те усилия, которые вы прилагаете".

Председатель КМЕС в Украине сообщил, что программа, которую начали реализовывать в Харьковской области, уже взята к реализации в других регионах Украины.

"Мы фактически ангажировали общество и население к делам правоохранителей. Прежде всего, мы спросили у населения, какие проблемы являются самыми важными для них, а после этого уже разработали программу действий. Мы научили полицейских быть частью населения. Важно то, что мы научили правоохранительные органы прислушиваться к тому, что говорит общество, и мы должны дальше работать над этим взаимодействием", - отметил Кястутис Ланчинскас.

Кястутис Ланчинскас также сообщил, что для него лично этот визит в Харьковскую область является последним в качестве председателя КМЕС в Украине, поскольку через 4 недели он уезжает из Украины. "И сегодня мне хотелось бы сказать вам - спасибо за ваше плодотворное сотрудничество с нами", - добавил глава КМЕС.

Подводя итоги, глава ХОГА отметила, что только за один день в Харьковской области состоялись 3 международные встречи.

"Харьков является центром международного сотрудничества. И мы над этим очень активно работаем. Сегодня были три важные встречи: со специальным представителем Германии по вопросам децентрализации, с послом Южной Кореи и с делегацией КМЕС. Эти встречи объединяла одна цель - дальнейшее сотрудничество с Харьковской областью. Есть полное доверие к нашим действиям и продуктивные результаты. Поэтому будем работать и дальше, внедряя новые проекты на территории Харьковской области. И тем самым укреплять страну", - сказала Юлия Светличная.