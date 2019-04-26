Світлична та Ланчінскас обговорили безпекові програми у Харківській області

25 квітня керівник ХОДА Юлія Світлична зустрілася з делегацією Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, яку очолив голова місії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

"На Харківщині ми дуже багато уваги приділяємо питанням безпеки та економіки. Розуміючі, що це - дві базові складові розвитку держави, які не можуть існувати одна без одної, - сказала Юлія Світлична. – І мені приємно відзначати, що ті програми, які ми розробляли разом із КМЄС у Харківській області, та які стосуються антитерористичної діяльності й забезпечення громадського та публічного порядку, ефективно працюють у регіоні".

Голова ХОДА відзначила фахову роботу команди офісу КМЄС у Харкові та наголосила, що під час розробки програм була дискусія, всі пропозиції партнерів були враховані, і вже є плідний результат. Вона також висловила сподівання на те, що співпраця Харківщини з КМЄС триватиме.

"Я думаю, що Харківська область може бути гарним прикладом для інших регіонів України, - сказав Кястутіс Ланчінскас. - І цим успіхом ми завдячуємо одній складовій. Ми змогли вибудувати дуже гарні стосунки та намагалися працювати якнайліпше, і, звичайно, це результат ваших персональних зусиль. Тому я дуже поважаю ті зусилля, яких ви докладаєте".

Голова КМЄС в Україні повідомив, що програма, яку почали реалізовувати в Харківській області, вже була взята до реалізації в інших регіонах України.

"Ми фактично ангажували громаду та населення до справ правоохоронців. Перш за все, ми спитали в населення, які проблеми є найбільшими для них, а після того вже розробили програму дій. Ми навчили поліцейських бути частиною населення. Важливо те, що ми навчили правоохоронні органи дослухатися до того, що говорить громада, і ми повинні далі працювати над цією взаємодією", - відзначив Кястутіс Ланчінскас.

Кястутіс Ланчінскас також повідомив, що для нього особисто цей візит на Харківщину є останнім як голови КМЄС в Україні, оскільки за 4 тижні він від’їжджає з України. "І сьогодні мені хотілося б сказати вам - дякую за вашу плідну співпрацю з нами", - додав голова КМЄС.

Підбиваючи підсумки, голова ХОДА відзначила, що лише за один день на Харківщині відбулось 3 міжнародні зустрічі. "Харків є центром міжнародного співробітництва. І ми над цим дуже активно працюємо. Сьогодні були три важливі зустрічі: зі спеціальним представником Німеччини з питань децентралізації, з послом Південної Кореї та з делегацією КМЄС. Ці зустрічі об'єднувала одна мета - подальша співпраця з Харківською областю. Маємо цілковиту довіру до наших дій і продуктивні результати. Тому будемо працювати й надалі, впроваджуючи нові проекти на території Харківської області. І тим самим зміцнювати країну", - сказала Юлія Світлична.