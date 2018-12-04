Светличная: консультативная миссия ЕС продолжит работу в Харьковской области

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба ОГА)

Работа с иностранными партнерами в Харьковской области продолжается

Несмотря на введение военного положения, работа с иностранными партнерами в Харьковской области продолжается. На сегодняшней встрече с председателем Харьковской областной государственной администрации (ХОГА) Юлией Светличной глава Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) Кястутис Ланчинскас заверил о продолжении работы в регионе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Дальнейшие направления сотрудничества обсудили во время встречи глава ХОГА Юлия Светличная и председатель КМЕС в Украине Кястутис Ланчинскас.

В начале встречи Юлия Светличная отметила эффективное сотрудничество Харьковской области с Консультативной миссией Европейского Союза и те результаты, которые дает такая работа.

"Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество также будет направлено на укрепление правоохранительной системы здесь, в Харьковском регионе, и внедрение новых идей, новых европейских подходов - в работе правоохранительной системы, в частности", - сказала руководитель области.

Она заверила международных партнеров в поддержке работы миссии в Харьковской области со стороны ХОГА.

"Мы сделаем все, чтобы ваша коммуникация с силовыми структурами на территории Харьковщины была конструктивной и эффективной. Отмечаем очень положительные оценки тех областных программ, которые мы разработали вместе с вами и которые были утверждены областным советом. Продолжаем эту работу. И, если будут предложения с вашей стороны, рассмотрим и включим их в проекты и те мероприятия, которые уже существуют в наших программах", - сказала Светличная.

В свою очередь, Кястутис Ланчинскас отметил результаты, которых удалось достичь в Харьковской области - в частности, в области разработки программы общественной безопасности.

"Мы остаемся в Харьковской области. Миссия продолжит свою работу. Несколько дней назад в некоторых медиа появилась ложная информация, что миссия уйдет из тех регионов, где введено военное положение, но это не так, мы остаемся", - заверил Кястутис Ланчинскас.

Во время встречи стороны обсудили ход реформирования правоохранительных органов и внедрение ими современных методов и лучших практик международных партнеров. Одним из поднятых вопросов стало дальнейшее повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам и взаимодействия полиции с общественностью. Кястутис Ланчинскас рассказал о проектах, которые миссия в дальнейшем будет реализовывать в Харьковской области.

"Эффективность правоохранительной системы – это залог спокойной жизни на территории Харьковской области. Поэтому усиление этого звена для нас очень важно", – отметила, резюмируя встречу, Светличная.