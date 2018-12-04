Світлична: консультативна місія ЄС продовжить роботу в Харківській області

Фото: Юлія Світлична (прес-служба ОДА)

Робота з іноземними партнерами у Харківській області триває

Незважаючи на введення військового стану, робота з іноземними партнерами у Харківській області триває. На сьогоднішній зустрічі з головою Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА) Юлією Світличною голова Консультативної місії Європейського Союзу (КМЕС) Кястутіс Ланчінскас запевнив про продовження роботи в регіоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Подальші напрямки співпраці обговорили під час зустрічі голова ХОДА Юлія Світлична та голова КМЕС в Україні Кястутіс Ланчінскас.

На початку зустрічі Юлія Світлична відзначила ефективну співпрацю Харківської області з Консультативною місією Європейського Союзу і ті результати, які дає така робота.

"Сподіваємося, що наше подальше співробітництво також буде спрямовано на зміцнення правоохоронної системи тут, у Харківському регіоні, і впровадження нових ідей, нових європейських підходів у роботі правоохоронної системи, зокрема", - сказала керівник області.

Вона запевнила міжнародних партнерів у підтримці роботи місії в Харківській області з боку ХОДА.

"Ми зробимо все, щоб ваша комунікація з силовими структурами на території Харківщини була конструктивної та ефективної. Відзначаємо дуже позитивні оцінки тих обласних програм, які ми розробили разом з вами і які були затверджені обласною радою. Продовжуємо цю роботу. І, якщо будуть пропозиції з вашого боку, розглянемо і включимо їх в проекти і ті заходи, які вже існують у наших програмах", - сказала Світлична.

У свою чергу, Кястутіс Ланчінскас зазначив результати, яких вдалося досягти в Харківській області - зокрема, в області розробки програми громадської безпеки.

"Ми залишаємося в Харківській області. Місія продовжить свою роботу. Кілька днів тому в деяких медіа з'явилася неправдива інформація, що місія піде з тих регіонів, де введено воєнний стан, але це не так, ми залишаємося", - запевнив Кястутіс Ланчінскас.

Під час зустрічі сторони обговорили хід реформування правоохоронних органів та запровадження ними сучасних методів і кращих практик міжнародних партнерів. Одним з піднятих питань стало подальше підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів і взаємодії поліції з громадськістю. Кястутіс Ланчинскас розповів про проекти, які місія надалі буде реалізовувати в Харківській області.

"Ефективність правоохоронної системи – це запорука спокійного життя на території Харківської області. Тому посилення цієї ланки для нас дуже важливо", – зазначила, підсумовуючи зустріч, Світлична.