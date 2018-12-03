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Светличная инициировала повышение зарплаты работникам театров Харьковской области на 30%

Новости » Общество    03.12.2018 - 16:42
Светличная инициировала повышение зарплаты работникам театров Харьковской области на 30%
Фото: Юлия Светличная (kharkiv.solydarnist.org)

Работники 5 театров и 2 концертных учреждений Харьковской области будут получать повышенные зарплаты

С января 2019 года работники пяти театров и двух концертных учреждений Харьковской области будут получать повышенные зарплаты. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

На встрече с коллективом театра им. Т.Г. Шевченко глава ОГА Юлия Светличная сообщила о повышении зарплат артистам театров и концертных учреждений.

"Забота о людях - самая главная политика. Инициирую и настаиваю на том, что со следующего года все коллективы театров и концертных учреждений Харьковской области, которые имеют статус "академический" и находятся в управлении областной власти, должны получать надбавку к заработной плате 30%. Все без исключения!", - сообщила она.

Светличная отметила, что областная власть сейчас исправляет ситуацию, когда культура была забыта властью на много лет.

"Театр им. Т.Г.Шевченко - один из самых известных в Украине, великий "Березиль". Но, как и вся сфера культуры, забытый властью на много лет. Исправляем ситуацию. Сейчас в театрах проводим много восстановительных работ, которых не было десятилетиями. Но в первую очередь, конечно же, люди", - прокомментировала пресс-службе ХОГА глава области свое решение.

По словам директора театра Маргариты Сакаян, такого внимания со стороны власти к проблемам учреждения не было очень давно.

"Мы благодарны Юлии Александровне за поддержку всех театров Харькова и нашего театра, в частности. У нас уже сделан ремонт части крыши, отремонтированы туалеты для зрителей - этого мы ждали очень долго. Наконец, благодаря Юлии Светличной, и вопрос достойной оплаты будет решен", - отметила Сакаян.

Вместе с театром им. Т.Г. Шевченка, в список на повышение зарплат попали 4 театра, 2 концертных объединения и коллектив Харьковской областной филармонии.

Как сообщалось ранее, в Харькове завершается строительство филармонии. В этом году работы идут над реконструкцией большого зала филармонии на почти 800 мест. В целом комплекс сможет вмещать до 1,5 тысячи зрителей одновременно. Как ожидается, открытие филармонии состоится в начале следующего года.

Также летом по инициативе Светличной коллектив ХНАТОБ получил надбавку за статус "национального". Следующим этапом системной поддержки стали областные театры и концертные учреждения.

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