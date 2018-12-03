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Світлична ініціювала підвищення зарплати працівникам театрів Харківської області на 30%

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 16:42
Світлична ініціювала підвищення зарплати працівникам театрів Харківської області на 30%
Фото: Юлія Світлична (kharkiv.solydarnist.org)

Працівники 5 театрів і 2 концертних закладів Харківської області будуть отримувати підвищені зарплати

З січня 2019 року працівники п'яти театрів і двох концертних установ Харківської області будуть отримувати підвищені зарплати. Про це повідомила прес-служба Харківської облдержадміністрації.

На зустрічі з колективом театру ім. Т. Г. Шевченка голова ОДА Юлія Світлична повідомила про підвищення зарплат артистам театрів і концертних установ.

"Турбота про людей - найголовніша політика. Ініціюю і наполягаю на тому, що з наступного року всі колективи театрів і концертних закладів Харківської області, які мають статус "академічний" і перебувають в управлінні обласної влади, повинні отримувати надбавку до заробітної плати 30%. Всі без винятку!", - повідомила вона.

Світлична зазначила, що обласна влада зараз виправляє ситуацію, коли культура була забута владою на багато років.

"Театр ім. Т. Г. Шевченка - один з найвідоміших в Україні, великий "Березіль". Але, як і вся сфера культури, забутий владою на багато років. Виправляємо ситуацію. Зараз в театрах проводимо багато відновлювальних робіт, яких не було десятиліттями. Але в першу чергу, звичайно ж, люди", - прокоментувала прес-службі ХОДА глава області своє рішення.

За словами директора театру Маргарити Сакаян, такої уваги з боку влади до проблем закладу не було дуже давно.

"Ми вдячні Юлії Олександрівні за підтримку всіх театрів Харкова і нашого театру, зокрема. У нас вже зроблений ремонт частини даху, відремонтовані туалети для глядачів - цього ми чекали дуже довго. Нарешті, завдяки Юлії Світличній, і питання гідної оплати буде вирішено", - зазначила Сакаян.

Разом з театром ім. Т. Г. Шевченка, в список на підвищення зарплат потрапили 4 театри, 2 концертних об'єднання і колектив Харківської обласної філармонії.

Як повідомлялося раніше, в Харкові завершується будівництво філармонії. У цьому році роботи йдуть над реконструкцією великого залу філармонії майже на 800 місць. В цілому комплекс зможе вміщати до 1,5 тисячі глядачів одночасно. Як очікується, відкриття філармонії відбудеться на початку наступного року.

Також влітку з ініціативи Світличної колектив ХНАТОБ отримав надбавку за статус "національного". Наступним етапом системної підтримки стали обласні театри і концертні установи.

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