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Светличная: Харьковская область в лидерах по созданию детдомов семейного типа

Новости » Политика    26.07.2019 - 12:23
Светличная: Харьковская область в лидерах по созданию детдомов семейного типа
Фото: Юлия Светлична (из открытых источников)

Созданием условий занимается руководство области

Созданием условий для того, чтобы дети-сироты в Харьковской области воспитывались в детских домах семейного типа и приемных семьях занимается руководство области и лично председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на харьковские СМИ. 

На протяжении 2018 года в области при содействии Светличной для совершеннолетних, которые имеют статус детей-сирот и не имеют собственной крыши над головой, было приобретено 26 квартир.

"Мы активно развивали идею внедрения семейных форм воспитания – детских домов семейного типа, приемных семей", - говорит начальник Службы по делам детей ХОГА Ольга Шевченко.

Сейчас в области функционируют более 400 семей, которые помогают государству решать вопрос воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

"Этой тематике и реализации права на свободный выбор формы воспитания уделяется очень большое внимание со стороны руководства облгосадминистрации. В результате проведенной работы мы третий год подряд занимаем первое место по удельному весу таких детей, обеспеченных семейными формами воспитания. По данным Минрегиона, за этот год 99,5% проблемных детей в области воспитываются с использованием семейных форм", - добавила Шевченко.

Семь домов в 2018 году купили в Харьковской области для семей, которые хотели взять на воспитание большое количество детей, но не имели соответствующих жилищных условий.

Это дало возможность создать детские дома семейного типа в Близнюковском, Волчанском, Змиевском, Коломакском, Краснокутском, Нововодолажском, Сахновщинском районах. В целом в них устроены 50 детей. Еще два дома были приобретены в 2017 году для детских домов семейного типа в Красноградском и Змиевском районах.

Как сообщали в ОГА, обеспечение жильем детей-сирот – приоритетная программа для областной власти. В нынешнем году планируется приобрести еще столько же жилищных объектов для таких потребностей.

В настоящее время на учете в службе по делам детей Харьковской области находятся 4300 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Лишь около 160 детей воспитываются в специализированных интернатах. В рамках реформы по деинституализации до 2026 года в Украине все интернаты будут полностью расформированы.

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